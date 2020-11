Honda e votado "Carro do Ano 2021" na Alemanha

O Honda e foi considerado o 'Carro do Ano 2021' na Alemanha, tornando-se o primeiro automóvel de uma marca japonesa a conseguir o troféu.

O prémio vem reforçar a notoriedade do primeiro modelo 100% eléctrico da Honda para a Europa, ao conquistar também a categoria New Energy.

Os 'German Car of the Year Awards' são atribuídos por um júri constituído pelos principais jornalistas alemães do sector automóvel.

Os modelos a concurso são seleccionados para cinco categorias – Compact, Premium, Luxury, New Energy e Performance –, com cada um dos vencedores a discutirem o prémio 'Carro do Ano'.

O painel testa e analisa os veículos mais recentes, classificando-os de acordo com a sua funcionalidade, características de condução, relevância no mercado e nível de inovação.

Lançado no primeiro semestre deste ano, o Honda e já somou vários prémios internacionais ao seu currículo.

Ainda na Alemanha, o Honda e também coleccionou o prémio 'EuroCarBody 2020', do Automotive Circle, e dois prestigiados 'Red Dot Awards', incluindo a maior distinção 'Best of the Best 2020'.

No Reino Unido, triunfou nos 'Britain's Best Car Awards 2020' da revista Autocar, na categoria 'Best Car Tech', e foi recentemente consagrado como 'City/Small Car of the Year' no 'News International Motor Awards 2020'.

Na Bélgica, o elétrico urbano da Honda foi nomeado para a categoria 'Electric Small' da Autogid Magazine, e na Hungria concorre ao prémio 'Hungarian Car of the Year'.

Em Espanha, foi nomeado para os 'Axel Springer Motor Awards', na categoria Small Cars, e em Itália está a concorrer ao 'Car of the Year' da revista Quattroruote.

Na Dinamarca, o Honda e está pré-selecionado para o 'Denmark Car of the Year 2021' e, em Portugal, concorre ao prémio 'Carro do Ano – Volante de Cristal'.

