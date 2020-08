Honda e já chegou a Portugal. Saiba quanto custa

O Honda e, o primeiro modelo totalmente eléctrico da marca japonesa, já chegou a Portugal.

Oferecido com duas versões – Honda e e Honda e Advance – o eléctrico nipónico já está disponível no mercado nacional com preços desde 36 mil euros e 38.500 euros para a variante Advance. Chega com garantia de sete anos sem limite de quilómetros e oito anos ou 160 mil quilómetros de garantia da bateria.

Durante a fase de lançamento, a Honda também propõe o seu pequeno eléctrico por 299€/mês com financiamento, sendo que quem o comprar ainda recebe – grátis – um cabo de carregamento tipo 2.

Na versão base, o Honda e tem 136 cv (100 kW) de potência e 315 Nm de binário, números que crescem para os 154 cv (113 kW) na versão Advance, que mantém o binário. A aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita em 9 e 8,3 segundos, respectivamente.

A alimentar este motor eléctrico está um conjunto de baterias de iões de lítio com 35,5 kWh de capacidade que garante uma autonomia de até 222 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP. A versão Advance disponibiliza 210 quilómetros de autonomia.

A Honda garante que bastam 30 minutos num posto de carregamento rápido para carregar até 80% da capacidade das baterias.