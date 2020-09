Ao volante do Honda Civic Type-R: um samurai muito especial

Lançado em 2018, o Honda Civic Type R continua em grande forma e a virar cabeças por onde passa. A imagem agressiva, suportada por vários elementos aerodinâmicos, não passa despercebida e é uma das principais razões para este ser um dos modelos mais desejados do segmento.

Mas com a concorrência cada vez melhor, será que os argumentos deste samurai ainda chegam para o colocar lá no topo, junto aos melhores? Este desportivo passou pela garagem do Aquela Máquina e nós tirámos todas as dúvidas. Abaixo contamos-lhe tudo.

Imagem continua a destacar-se

A imagem muito agressiva combina com o carácter muito intenso deste modelo, que se faz notar por todos os lugares onde passa. A enorme asa traseira tem um enorme impacto visual e ajuda a manter a traseira no chão, tal como o difusor posterior que incorpora três generosas saídas de escape.

Desportivo com espaço para todos

Na frente, e além do icónico "red badge" da Honda, encontramos um pára-choques com entradas de ar muito pronunciadas, bem como um difusor inferior e uma entrada de ar no capot que nos remete para os Honda Civic dos campeonatos de turismo.

Apesar de apresentar uma dinâmica de exceção, o Type R não faz grandes cedências ao nível do espaço do habitáculo, que permite acomodar - sem qualquer dificuldade - quatro adultos. Já a bagageira tem uma capacidade de carga de 420 litros, um número bastante satisfatório.

Os bancos dianteiros vermelhos, de corte desportivo e com o logo Type R em destaque, prendem-nos sempre que queremos aproveitar tudo o que este Honda Civic Type R tem para nos oferecer, mas conseguem ser, ao mesmo tempo, muito confortáveis.

Quanto à suspensão, varia entre o modo "Comfort" e o mais radical "+R". No primeiro, este Type R consegue ser surpreendente civilizado e confortável. Já no segundo, com uma afinação bem mais firme, deixa-nos sentir todas as imperfeições do asfalto. E de que maneira!

Coração bem afinado

De notar a qualidade de construção a que a marca nipónica sempre nos habituou, ainda que alguns materiais sejam menos agradáveis ao toque. Num plano menos positivo surge igualmente o painel de instrumentos, algo estranho, e o sistema de info-entretenimento, que é bastante confuso e já pede uma actualização.

Animado por um bloco de 2.0 litros i-VTEC Turbo, com quatro cilindros, que produz 320 cv de potência e 400 Nm de binário máximo, este Civic Type R é uma máquina muito especial. Fiel a uma caixa manual de seis velocidades que tem um escalonamento fantástico e uma precisão notável, precisa de apenas 5,8 segundos para chegar aos 100 km/h e tem uma velocidade de ponta de 270 km/h.

Levado ao limite, este Type R afirma-se como uma espécie de carro de competição para as estradas, revelando sempre uma rigidez assombrosa, uma afinação de chassis fantástica e, mais importante do que tudo, uma direcção precisa e com um feedback notável.

Sentimos que o motor está sempre disponível e raramente notamos o "turbo lag" nas acelerações, com que Type R a obedecer de imediato sempre que pisamos o pedal do acelerador. Pena a nota do escape não corresponder às emoções que a mecânica deste desportivo nos proporciona.

Conclusão: ainda vale a pena?

Quanto aos consumos, revelaram-se muito satisfatórios para um automóvel tão capaz quanto este. Durante o nosso ensaio, conseguimos fazer uma média abaixo dos 9 litros por cada 100 quilómetros percorridos. Mesmo cometendo alguns excessos, é bastante fácil fazer consumos a rondar os 10 litros/100 km.

É um dos melhores desportivos de tracção dianteira do mercado e mesmo que esta não seja a versão actualizada, não temos dúvidas em dizê-lo. Há rivais mais poderosos, é certo, basta olhar para o Mercedes-AMG A45 S (leia aqui o ensaio completo) mas em termos dinâmicos, só o Renault Mégane R.S. Trophy-R - mais caro - dá réplica a este Civic Type R.

É fácil sentir uma ligação com este automóvel e olhar para ele como uma extensão do nosso corpo, tal a dinâmica empolgante que apresenta. Confortável o suficiente para ser usado no dia-a-dia, o Civic Type R marca pontos por ser um automóvel competente em quase tudo o que faz. E outra coisa não seria de esperar de um modelo de culto como este. É caso para dizer: ainda está aí para as curvas!

Ficha Técnica

Motor: 4 cilindros em linha

Cilindrada: 1996 cc

Potência Máxima: 320 cv (6.500 rpm)

Binário Máximo: 400 Nm (2.500-4.500 rpm)

Velocidade Máxima: 270 km/h

0-100 km/h: 5,8 s

Consumo Médio: 8,5 l/100 km

Emissões CO2: 193 gr/km

Preço desde: 51.750 euros

+ Consumos: fizemos médias de consumo abaixo dos 9 l/100 km e isso é notável

- Escape: nota musical do escape merecia uma assinatura mais personalizada





Miguel Dias