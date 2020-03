Ao volante: Mercedes-AMG A45 S está num campeonato à parte

A Mercedes conseguiu arrancar 421 cv de potência ao novo AMG A45 S, fazendo dele uma espécie de "superdesportivo" compacto. Nós já o conduzimos e não foram precisos muitos quilómetros para percebermos os motivos que fazem com que este seja um dos automóveis do momento.

A curiosidade para "deitar" as mãos a este modelo era grande e podemos dizer que não desiludiu. Tudo acerca do A45 S impressiona, mas não temos dúvidas em afirmar que o que mais sobressai é o motor de dois litros que se esconde debaixo do capot.

Montado do início ao fim por um só técnico da AMG, em Affalterbach, este motor de 2.0 litros e quatro cilindros em linha, sobrealimentado, produz uns impressionantes 421 cv de potência, número que faz dele o bloco de quatro cilindros mais potente actualmente em comercialização. Estamos a falar de aproximadamente 210 cv por cada litro, um registo que só por si já impressiona.

Este A45 S é uma verdadeira obra de engenharia e isso fica visível em recta, com uma enorme estabilidade, mas nomeadamente em curva, onde revela uma agilidade e uma aderência lateral impressionantes.

Mas vamos continuar a falar do motor, porque ele merece. Em comparação com o bloco de quatro cilindros que encontramos nos modelos "35" da AMG, este motor surge numa posição transversal, o que permitiu montar o turbocompressor e o colector de escape atrás do motor, junto à chapa que separa o compartimento do motor do habitáculo, com o sistema de admissão montado à frente.

Esta configuração permitiu um desenho frontal mais plano e mais aerodinâmico, bem como uma melhor circulação do ar, com vias mais curtas e menos mudanças de direcção, quer ao nível do sistema de admissão quer ao nível do escape.

Mais potente e mais eficaz. Esta é uma óptima forma de descrever o motor deste A45 S, que ainda se serve de uma fantástica caixa de velocidades automática de dupla embraiagem com oito relações, denominada AMG SPEEDSHIFT DCT-8G.

Temos 421 cv de potência e 500 Nm de binário máximo, números que nos permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,9 segundos e chegar aos 270 km/h de velocidade máxima.

A potência é enviada às quatro rodas através do sistema AMG Performance 4MATIC+, que graças ao AMG Torque Control é capaz de distribuir a potência de forma variável entre as rodas traseiras. Graças a isto temos níveis de aderência lateral impressionantes, bem com um "Drift Mode" que nos permite derrapar de forma controlada, enviando até 100% da potência para uma das rodas traseiras. Esta funcionalidade está disponível de série no A45 S, mas para o A45 convencional faz parte do pack opcional "AMG Dynamic Plus".





Também disponível de série no A45 S é o sistema AMG Dynamic Select, com seis modos de condução à escolha: Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Individual e RACE. Este último é num opcional no A45, mas é obrigatório para quem quer tirar todo o proveito do bloco 2.0 de quatro cilindros em linha que "vive" debaixo do capot.

O A45 S é daqueles modelos que não entrega tudo de uma só vez. Começa algo tímido mas assim que subimos a velocidade começa a mostrar o que realmente vale: tem uma estabilidade fantástica em recta e é muito ágil em curva, atributos que fazem dele uma das principais referências do segmento.

Apesar de ser construído na mesma linha de montagem dos restantes Classe A, o A45 S conta com vias dilatadas e com um pacote aerodinâmico mais agressivo. Na dianteira, destaca-se a enorme grelha panamericana com assinatura AMG e as enormes entradas de ar. Na traseira é impossível não ignorar as quatro saídas de escape com 90 mm de diâmetro, o difusor de ar mais agressivo e a enorme asa traseira.

No interior, o mesmo tratamento especial que encontramos fora. A cor preta predomina, mas encontramos vários apontamentos em fibra de carbono e em Alcantara, bem como um volante AMG com base cromada e com os já habituais comandos redondos, que permitem seleccionar os modos de condução, desactivar o sistema de controlo de tracção e alterar a afinação do sistema de escape (há dois modos: Balanced e Powerful).

O Mercedes-AMG A45 S é um "hot hatch" de reacções imediatas e que nos deixa com um enorme sorriso na cara. A potência do motor nunca mais acaba e a banda sonora é impressionante, tal como o equilíbrio geral do chassis, que permite muitos abusos da nossa parte. Pena o preço elevado e os consumos, que naturalmente disparam para valores estratosféricos quando adoptamos um estilo de condução mais desportivo.

Já disponível no mercado português por um preço que começa nos 77.749 euros, o A45 S conta com uma lista de opcionais longa e apetecível. A unidade que testámos tinha vários milhares de euros de opcionais, o que "empurrou" o preço final para uns impressionantes 96.938 euros.

Se dinheiro não for problema e quiser um "hot hatch" com prestações de um superdesportivo, o A45 S é a escolha a seguir. Mas se o orçamento for mais apertado, então explore outras opções, a começar pelo Mercedes-AMG A35, uma proposta muito mais ajustada para os desafios do dia-a-dia.

Ficha Técnica

Motor: 4 cilindros em linha a gasolina

Cilindrada: 1991

Potência Máxima: 421 cv (6750 rpm)

Binário Máximo: 500 Nm (5000 e 5250 rpm)

Velocidade Máxima: 270 km/h

0-100 km/h: 3,9 s

Consumo Médio: entre 8,6 l/100 km

Emissões CO2: 194 gr/km

Preço: desde 77.749 euros

+ Motor: É o grande trunfo deste AMG. Que pedaço de engenharia…

- Preço: Por este preço há outras propostas a considerar