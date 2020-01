Mercedes-AMG A35 Limousine: desportivo disfarçado de familiar

O Mercedes-AMG A35 Sedan marca a entrada de gama nos modelos com assinatura AMG e foi, até ao anúncio do A45 e A45 S, a versão mais potente e radical da gama Limousine do Classe A. Conta com o mesmo motor e com o mesmo sistema de tracção 4MATIC que já conhecíamos do A35 de 5 portas, mas mantém a carroçaria elegante que lhe garante uma imagem totalmente distinta e uma versatilidade muito superior.

E é mesmo por aqui que vamos começar, pela modularidade de utilização deste modelo. Com mais 13 cm de comprimento do que o Classe A de 5 portas, esta versão "Limousine" vê reforçadas as características de automóvel familiar. Quem viaja no banco traseiro tem mais espaço para os joelhos do que num A de 5 portas e tem mais espaço para a cabeça do que num CLA, com uma linha de tejadilho muito mais desportiva.

Destaca-se igualmente a bagageira, que além de um acesso amplo oferece 420 litros de capacidade, um valor muito simpático para um desportivo capaz de fazer o que este A35 faz.





O habitáculo sofreu o mesmo tratamento, com uma combinação muito equilibrada entre elegância e desportivismo, sobretudo quando olhamos para os acabamentos da consola central, dos painéis das portas e do tablier. Quanto aos bancos, e como não poderia deixar de ser, são vincadamente desportivos (custam 3700 euros), tal como o volante AMG com comandos rotativos. Os condutores com uma condução mais nervosa vão adorar a posição de condução, também ela muito desportiva.

Quanto ao sistema multimédia, nada de novo. O sistema MBUX - que tantos elogios tem recebido! - mantém-se em cena, ainda que tenha recebido menus específicos das versões Mercedes-AMG.

Mas a estrela da companhia mora debaixo do capot e é graças a ele que este A 35 4MATIC Limousine nos deixa de sorriso na cara. Falamos, como já percebeu, do bloco sobrealimentado de 2.0 litros com 306 cv de potência e 400 Nm de binário máximo. Este motor tem somado críticas muito positivas - ainda recentemente nos impressionou no Mercedes-AMG GLB 35 - e voltou a revelar-se muito eficaz nesta versão. A energia que transmite é muito cativante, também muito por culpa da caixa AMG Speedshift de dupla embraiagem e sete velocidades que envia a potência às quatro rodas através do sistema de tracção integral 4MATIC.

A diversão está sempre garantida. Mesmo com suspensão adaptativa e no modo Comfort este A35 Sedan está longe de ser confortável. Mostra-se muito mais firme que os Classe A normais e isso traduz-se em mais diversão ao volante, sobretudo quando escolhemos os modos Sport e Sport+ através do sistema Dynamic Select. Há ainda um modo Individual, que permite ajustar todos os parâmetros a gosto, e um modo "Slippery", que tal como o nome sugere é para situações com aderência muito reduzida.

Vale a pena?

É impossível não guiar este Mercedes-AMG A35 Limousine e não ficar de sorriso na cara. É um desportivo "à séria", mesmo que nunca tenha de abdicar das suas características mais familiares. A somar a tudo isso, é sóbrio o suficiente para passar despercebido, revelando traços muito elegantes. Porém, tudo muda de figura quando o pé direito ganha vida, já que o motor 2.0 turbo de 306 cv é uma verdadeira obra de arte dos engenheiros da AMG. Revela eficácia em doses industriais, mas consegue ser nervoso e intenso, tal como se exige a um desportivo. A somar a tudo isso, este A35 é muito fácil de conduzir, recompensado muito facilmente um verdadeiro amante da condução.

Quanto custa?

O Mercedes-AMG 4MATIC A35 Limousine está disponível no mercado nacional desde Setembro, com preços a começar nos 70.408 euros. Para a versão que ensaiámos, equipada com mais alguns opcionais, terá que pagar 76.523 euros. Está longe de ser barato e entra na mesma gama de preço de verdadeiros desportivos. Mas se quiser desfrutar dos verdadeiros prazeres das condução sem abdicar as tarefas mais familiares, esta é uma óptima escolha.

Ficha Técnica

Motor: 4 cilindros turbo

Cilindrada: 1991 cc

Potência Máxima: 306 cv (5800 - 6100 rpm)

Binário Máximo: 400 Nm (3000 - 4000 rpm)

Velocidade Máxima: 250 km/h

0-100 km/h: 4,8 s

Consumo Médio: 7,7 l/100 km

Emissões CO2: 164 gr/km

Preço desde: 70.258 euros

+Dinâmica: Suspensão mais firme e direcção mais precisa deixam-no mais divertido



- Preço: O A35 AMG Sedan está longe de ser barato e entra na mesma gama de preço de verdadeiros desportivos…