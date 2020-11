Ford E-Transit chega em 2022 com 350 km de autonomia

Já foi revelada a primeira Ford Transit 100% eléctrica, que irá chegar ao mercado europeu na Primavera de 2022.

Em termos estéticos, a E-Transit não se diferencia por aí além dos seus equivalentes equipados com motorizações a gasóleo.

Exceptuam-se a nova grelha frontal, com as barras horizontais a azul, e a entrada de carregamento à frente, montada logo abaixo do logótipo da marca.

Proposta em 25 configurações, capacidades de peso e comprimentos da carroçaria, terá uma carga útil até 1.616 quilos na variante carrinha, e até 1.967 quilos nos modelos de caixa aberta ou com caixas independentes de carga.

Até 350 km com uma única carga

A Ford E-Transit é avançada com uma autonomia eléctrica estimada em redor dos 350 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP.

Para os responsáveis da marca americana, são "aproximadamente três vezes a distância que um motorista de frota cobre diariamente" na Europa.

Essa distância é conseguida através de uma bateria de 67 kWh, montada no piso do furgão, sendo o carregamento a 100%, com o carregador de bordo de 11,3 kW, conseguido em pouco mais de oito horas.

Nos postos DC de carregamento rápido até 115 kW, é possível recarregá-la de 15 a 80% em cerca de 34 minutos.

Positivo é o facto de os condutores terem acesso à rede de carregamento FordPass, constituída por cerca 160 mil carregadores em todo o mundo, muitos deles com capacidade para carregamento rápido.

Potência e segurança

A Ford afirma que os 269 cv e os 430 Nm dados pelo motor eléctrico às rodas traseiras convertem a E-Transit na carrinha eléctrica mais potente do mercado, embora não avance com dados sobre o seu desempenho em estrada.

Seleccionada a condução em Eco Mode, a autonomia pode aumentar entre oito a 10% através da regulação do acelerador, da redução da velocidade máxima e da optimização do sistema de climatização.

Disponível está igualmente a pré-programação do controlo climático, para ajustar a cabina à temperatura desejada enquanto o veículo está em carga.

Outros recursos disponíveis incluem a opção Pro Power Onboard, inédito neste tipo de veículos.

Significa que a E-Transit pode transformar-se num gerador sobre rodas, fornecendo até 2,3 kW de energia para uso de ferramentas e equipamentos eléctricos.

Ao nível de equipamentos tecnológicos, a E-Transit está equipada de série com o FordPass Connect, para gerir e optimizar a eficiência da frota através da solução Ford Telematics.

Possui igualmente um ecrã táctil de infoentretenimento Sync4 de 12 polegadas, com actualizações over-the-air, reconhecimento de voz e navegação em cloud.

Assistência pré-colisão com travagem de emergência, alerta de ponto cego, aviso de saída involuntária de faixa, e ‘cruise control’ adaptativo inteligente, assim como uma câmara de 360° com assistente de travagem em marcha-atrás, são os sistemas de apoio à condução que a equipam.

Novidade é a inclusão de um limitador de velocidade, associado ao sistema de reconhecimento de sinais de trânsito, que os gestores de frota podem ajustar para evitar a ultrapassagem dos limites legais de circulação.

Até chegar ao mercado europeu, previsto para o final do primeiro trimestre de 2022 e ainda sem preços de referência definidos, a Ford E-Transit será ainda alvo de extensos testes.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?