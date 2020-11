Volkswagen Golf R: 320 cv perfeitos para Nürburgring

Uma potência de 320 cv e 420 Nm de binário que o dispara dos 0 aos 100 km/hora em 4,7 segundos para uma velocidade máxima de 250 km/hora controlada por via electrónica.

E, se equipado com o pacote R Performance, esse "tiro" pode alcançar os 270 km/hora, o que torna o novíssimo Volkswagen Golf R o desportivo mais potente alguma vez produzido para esta gama.

Estes números são produzidos a partir do bloco turbo de 2.0 litros TSI, que já equipa os Volkswagen Tiguan R e Arteon R, combinado com uma caixa automática DSG de sete relações com dupla embraiagem e tracção às quatro rodas através do sistema 4Motion.

A reboque do pack R Performance, o Volkswagen Golf R ganha também uma asa traseira de proeminente, aumentando a força descendente sobre o eixo traseiro.

Esteticamente, à frente percebe-se bem as diferenças em relação aos "irmãos" Golf devido ao novo pára-choques e às entradas de ar adicionais.

Atrás, para além do enorme spoiler, há um novo difusor novo, com dois pares de escape cromados, que opcionalmente pode ser em titânio da Akrapovic.

As jantes de liga leve de 18 polegadas, que, em opção podem ser de 19 polegadas, completam a agressividade estética.

Para o condutor tirar a maior fruição do desportivo, são ainda adicionados os modos de condução Drift e Special aos já existentes Comfort, Sport, Race e Individual.

No caso do modo Special, esta selecção tem uma afinação específica se quiser ir acelerar para o Nordschleife de Nürburgring.

Aliás, o Golf R traz como bandeira o facto de ter conseguido ser 17 segundos mais rápido do que o seu antecessor no circuito alemão.

O sistema 4Motion de tracção às quatro rodas foi totalmente revisto e, graças ao R Performance Torque Vectoring (vectorização de binário), é capaz de distribuir a potência não apenas entre os eixos dianteiro e traseiro, mas também entre cada roda traseira.

Significa isto que até 100% do binário pode ser transmitido à roda exterior nas curvas, tornando a condução mais precisa e reduzindo o risco de subviragem.

O sistema ganha ainda mais importância ao poder ser ligado a outros sistemas e componentes, como o diferencial autoblocante electrónico XDS e a suspensão adaptativa DCC, através do Vehicle Dynamics Manager (VDM).

Quanto ao chassis, foi rebaixado ao solo em 20 mm, com suspensão MacPherson à frente e multibraços com quatro ligações atrás, enquanto as molas e as barras estabilizadoras ganharam maior firmeza.

Como é óbvio, o espírito rebelde do Golf R prossegue no habitáculo, com bancos desportivos em pele Nappa com detalhes azuis em carbono, e um ecrã táctil Discover Pro de dez polegadas, bem como um painel de instrumentos digital configurável e pedais em aço escovado.

A chegada aos concessionários na Europa está prevista para este mês de Novembro, com as pré-encomendas a abrirem já esta quinta-feira, embora no caso português não tenha sido avançada uma data precisa nem o preço de venda.

