Ansioso por emoções fortes? VW Golf GTI Clubsport dá-lhe 300 cv!

Se gosta de potência e velocidade, e o Volkswagen Golf GTI da oitava geração não lhe encheu as medidas, eis a variante GTI Clubsport.

A versão especial do hot hatchback da marca alemã foi concebido para uma condução que se quer emocionante, ou não tivesse ele uma afinação especial concebida especialmente para o "inferno verde" do circuito de Nürburgring-Nordschleife.

À semelhança do seu "irmão" mais contido, esta variante guarda um bloco turbo de 2.0 litros e quatro cilindros.

Todavia, ao contrário dos 245 cv e 370 Nm originais, o Golf GTI Clubsport oferece 300 cv de potência e 400 Nm de binário máximos quando se pisa o pedal.

Estes ganhos foram conseguidos com um intercooler ampliado, um novo turbo-alimentador Continental e o reajustamento do software da centralina.

Alinhado com o motor está uma caixa DSG de sete velocidades com dupla embraiagem "ligada" às rodas dianteiras, com relações mais curtas do que o GTI "convencional".

Significa isso que o Golf GTI Clubsport é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/hora em menos de seis segundos, para uma velocidade máxima de 250 km/hora.

As diferenças, no entanto, não se ficam por aqui, já que esta versão está equipada com um diferencial VAQ de bloqueio electro-mecânico no gestor de condução dinâmica.

O sistema, que pode ser ajustado de acordo com os modos de condução seleccionados, substituiu o diferencial electrónico XDS do GTI.

O controlo dinâmico adaptativo do chassis (DCC) também foi actualizado, incluindo agora 15 modos de condução, entre Comfort e Sport, onde se destaca o já referido selector Special para acelerar na pista de Nürburgring-Nordschleife.

Já o eixo dianteiro incorpora agora um camber maior enquanto o traseiro dispõe de uma nova configuração das molas, e um sistema de suspensão optimizado.

Outras actualizações incluem uma área frontal com um visual mais impactante, com o pára-choques a suportar uma nova grelha em favo de mel, com a asa dianteira a reforçar a força descendente sobre as rodas, e acabamentos em preto fosco.

Atrás distingue-se a asa superior, desenhada num estilo que apenas está reservada a esta versão mais acelerada do Volkswagen Golf.

Carroçaria rebaixada em 10 mm, difusor especial, saídas de escape ovaladas e soleiras laterais mais largas, reforçadas por jantes de liga leve de 18 ou 19 polegadas, reforçam o visual do modelo.

Os travões também foram alvo da atenção dos engenheiros da Volkswagen, ao actualizá-los com pinças de pistão duplo.

Já o ABS e os sistemas de controlo de estabilidade também foram ajustados, aumentando o limiar de derrapagem, e melhorando o desempenho na travagem e na estabilidade.

Abertas as portas, são muito poucas as diferenças do Golf GTI Clubsport em relação ao Golf GTI, resumindo-se aos novos bancos desportivos em ArtVelours, com apoio suplementar para as curvas feitas a alta velocidade.

O volante em pele perfurada integra patilhas para a mudança de velocidade, enquanto os pedais com visual em alumínio, entre outros detalhes, distinguem-se no habitáculo.

Fica agora por saber a chegada ao mercado do Volkswagen Golf GTI Clubsport ao nosso mercado, assim como o seu preço. As encomendas deverão abrir já em Novembro.

