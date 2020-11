Hyundai i20 está a chegar: preços a partir de 14.540 euros

O novo Hyundai i20, que chega ao nosso país no final de Novembro, já pode ser encomendado com um preço promocional de lançamento a partir de 14.540€, válido até ao último dia deste ano.

Distinto pelas suas linhas elegantes, a linguagem estilística Sensuous Sportiness da marca sul-coreana está bem patente nos pára-choques e pela grelha dianteira, rematada pelas ópticas traseiras em forma de Z e pelas novas jantes em liga leve de 17 polegadas.

As proporções dinâmicas do Hyundai i20 oferecem uma largura e uma distância entre eixos maiores em relação à anterior geração, aumentando o espaço para os passageiros do bancos traseiros e a capacidade da bagageira, que é agora de 351 litros.

Alerta de fadiga do condutor, manutenção na faixa de rodagem, e travagem autónoma de emergência com detecção de peões são alguns dos sistemas de apoio à condução que equipam o modelo.

A esses dispositivos somam-se o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e o ecrã táctil de infoentretenimento de oito polegadas, a chave inteligente, e o acesso simplificado, e sem fios, ao Apple CarPlay e Android Auto.

Disponível em 14 cores, existe ainda a opção por uma carroçaria em dois tons, com o tejadilho na cor Phantom Black, e a possibilidade de personalização de cores com a opção Two Tone na versão Style+.

Em termos de motorizações, o Hyundai i20 conta com os blocos 1.0 TGDi e 1.2 MPi, estando ambos equipados de série com o sistema Idle Stop & Go, para aumentar a eficiência na poupança de combustível.

A versão equipada com o motor 1.0 TGDi, com 100 cv de potência, é proposta com caixa manual de seis velocidades ou automática DCT de sete relações com dupla embraiagem.

Quanto à variante com o propulsor 1.2 MPi, de 84cv, está disponível com uma transmissão manual de cinco velocidades.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?