Ladrões já usam reboques para roubarem 'muscle cars'

É algo ainda invulgar no nosso país mas, nos Estados Unidos, são as autoridades policiais a alertarem os automobilistas para uma nova táctica de assaltos a automóveis.

Os ladrões estão a usar reboques para roubarem muscle cars em vez de perderem tempo a tentarem desactivar os sistemas de segurança dos desportivos.

Foi a própria polícia de Mansfield a publicar no Twitter as imagens captadas por câmaras de vigilância na área de Dallas e Forth Worth.

No vídeo em questão, percebem-se dois reboques sem matrículas a rebocarem dois Chevrolet Camaro e um clássico Chevrolet Chevelle sem grandes problemas.

Os muscle cars foram recuperados pela polícia da região, no final da semana passada mas num estado lastimável. Tinham sido estripados dos motores e respectivas transmissões, e abandonados à sua sorte.

