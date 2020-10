Audi e-tron GT já tem fotos oficiais

A Audi não esperou pelas fotografias dos papparazzi para revelar aquele que será o seu próximo "eléctrico" com perfil assumidamente desportivo.

Desta vez, foi a própria marca germânica a revelar esta quinta-feira, no seu portal, como serão as linhas definitivas do futuro Audi e-tron GT.

E, surpresa das surpresas, a Audi também já revelou o "barulho" da electricidade que irá percorrer o modelo.

A entrada na linha de montagem de Böllinger Höfe, em Neckarsulm, onde também é montado o Audi R8, está prevista até ao final do ano.

Revelado há dois anos ao mundo, o modelo em questão apresenta algumas diferenças subtis em relação ao protótipo. No e-tron GT mantém-se a enorme grelha dianteira, ladeada por faróis afilados e pelas entradas de ar.

A agressividade do "eléctrico" assume-se nas linhas no capô e de toda a área lateral, conferindo-lhe uma presença em estrada mais vibrante, reforçada pela linha descendente do tejadilho.

Curiosamente, é na traseira que se verificam as diferenças mais ténues, com a faixa dos farolins, do pára-choques e do difusor a não sofrerem grandes alterações em relação ao ‘concept car’.

Em segredo mantém-se o sistema propulsor do Audi e-tron GT, embora não seja nenhuma surpresa que entre no mercado com uma configuração inicial de dois motores eléctricos, suportados por uma bateria de 96 kWh.

Se assim se confirmar, é muito possível que o "eléctrico" desportivo ofereça uma autonomia superior a 400 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP, e se aproxime de uma potência em redor dos 590 cv.

