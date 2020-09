Nissan Z Proto: visual neo-retro para um bólide que não vai chegar à Europa

É um dos desportivos mais lendários que se passearam nas estradas na última década e meia, mas o Nissan 370Z terá, aparentemente, chegado ao fim do seu ciclo de vida.

Não significa isso que o construtor nipónico esteja preparado para desfazer-se do modelo, apesar da assinalável quebra de vendas.

Nada melhor, por isso, do que avançar com a próxima geração através de um surpreendente Nissan Z Proto.

Única pedra no sapato? O desportivo não chegará ao Velho Continente devido às restrições impostas pela União Europeia no que respeita às emissões poluentes, de acordo com informações adiantadas pela própria Nissan ao portal CarScoops.

"Na Europa, as prioridades da Nissan estão na renovação da nossa linha de "crossovers" e na aceleração da nossa estratégia de electrificação", acrescentou a construtora nipónica.

Visual retro-contemporâneo

Anunciado como um desportivo totalmente moderno, apesar do seu visual neo-retro, o Nissan Z Proto homenageia os 50 anos da série Z num amarelo pérola brilhante que relembra o primeiro modelo.

Não é apenas a cor da carroçaria que revela as suas origens, já que o capô apresenta a mesma nervura central enquanto os faróis LED, em forma de lágrima, recordam o Nissan 240Z que tanto furor fez nos anos 70.

Claro que o corte com o modelo que agora vem substituir não poderia ser tão radical que o apagasse da memória dos seus admiradores.

A grelha do motor, a linha do tejadilho e o painel traseiro muito inclinado são uma reminiscência do Nissan 370Z, mas os estilistas da Nissan optaram por dar ao Z Proto um toque mais contemporâneo, como não poderia deixar de ser.

A traseira inspira-se directamente no Nissan 300ZX, com os farolins a sofrerem uma nova interpretação mais consentânea com o mundo moderno.

A apoiar a modernidade do Z Proto estão diversos elementos em fibra de carbono no divisor dianteiro, assim como nas saias laterais e traseira.

Um jogo de jantes de liga leve de 19 polegadas e um sistema de escape duplo, para se sentir o barulho do bloco V6 biturbo, completam o conjunto.

Interior moderno e desportivo

O interior não acompanha tão fielmente o visual retro do exterior do Proto Z, como se poderia esperar.

O condutor pode contar com um painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, ladeado por um moderno sistema de infoentretenimento, e um volante de três raios, todos eles com os comandos e as informações usuais num carro actual.

Sem grandes pormenores, a Nissan apenas confirma que "procurou conselhos de lendas do automobilismo para dar ao Z Proto um interior ideal para carros desportivos" para a estrada e para os circuitos de competição.

Motor será um V6

No segredo dos deuses mantém-se as capacidades do motor V6 biturbo que equipa o Z Proto, sabendo-se apenas que está ligado a uma transmissão manual de seis velocidades, que será muito mais ágil e potente do que o 370Z, de acordo com a Nissan.

Os "mentideros" mais proeminentes afirmam que poderá estar em vista o propulsor que equipa o Infiniti Q60 Red Sport 400.

Se assim for, o desportivo terá uma potência de 406 cv e um binário de 474 Nm, números bem superiores ao motor de 3.7 litros que equipa o Nissan 370Z, com 337 cv e 366 Nm.

Sem avançar datas precisas de lançamento, a Nissan apenas confirma que o Proto Z será um dos dez modelos que serão lançados nos Estados Unidos nos próximos 20 meses

