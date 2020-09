Maserati MC20: o renascimento da marca do tridente

A Maserati tirou finalmente o véu que cobria o novíssimo MC20 e o que é dado ao olhar não poderia ser mais entusiasmante.

Anunciado como o renascimento do construtor italiano, o super desportivo guarda um bloco V6 biturbo de 3.0 litros totalmente desenvolvido pelos engenheiros do Centro Stile de Maserati.

O motor central dispõe de um sistema de injecção dupla, bem como um sistema de combustão pré-câmara com velas de ignição dupla, uma inspiração directa dos bólides da Fórmula 1.

Significa isso que o Maserati MC20 está preparado para desenvolver 630 cv de potência e 730 Nm de binário, passados às rodas traseiras através de uma transmissão de oito velocidades com dupla embraiagem.

O desempenho também promete ser aliciante: menos de 2,9 segundos dos 0 aos 100 km/hora e 8,8 segundos para chegar aos 200 km/hora.

A velocidade máxima é superior a 325 km/hora e, de acordo com a marca transalpina, bastam 33 metros para travá-lo a uma velocidade de 100 km/hora.

Está igualmente prevista uma versão eléctrica para o Maserati MC20 e, sem avançar com quaisquer especificações técnicas, o construtor afirma que terá uma autonomia em redor dos 323 quilómetros.

Em termos de desempenho, está ao nível do irmão a gasolina, demorando 2,8 segundos para atingir os 100 km/hora para uma velocidade máxima de 310 km/hora.

Uma variante descapotável está também nos planos da marca italiana, apesar de não avançar mais pormenores técnicos nem revelar se será lançado no próximo ano.

Aerodinamismo versus agressividade

Inspirado no MC12 que a Maserati criou em 2004 sob um chassis Ferrari, o MC20 revela umas linhas bem menos agressivas do que é usual nos super carros, privilegiando antes a aerodinâmica.

Com 4.669 mm de comprimento por 1.965 mm de largura e 1.221 mm de altura, com 2,700 mm de distância entre eixos, a área frontal é marcada por uma grelha larga com uma divisória bem vincada, ladeada por entradas de ar para gerarem maior força descendente, e faróis LED.

Visto de perfil, saltam à vista as saias laterais aerodinâmicas e as portas em forma de borboleta, com os puxadores recuados, e a linha descendente do tejadilho a terminar no vidro traseiro decorado com o simbólico tridente da Maserati.

As jantes de 20 polegadas escondem, à frente, discos ventilados de 380 mm e de 350 mm nas rodas traseiras.

Opcionalmente, podem ser substituídos por discos carbono-cerâmicos, que são 10 mm maiores em relação aos de série.

É visto por trás que se sente a alma do Maserati MC20, graças a umas linhas elegantes que ganham uma inusitada agressividade com os farolins LED e o escape duplo desportivo a encimarem um enorme difusor.

Minimalista e funcional

É quando se abrem as portas para dar uma mirada ao habitáculo, que se sente o poder desportivo do Maserati MC20, graças aos acabamentos mate em fibra de carbono, rematados pelos pedais em liga leve e pelos bancos Sabelt.

À vista salta o painel de instrumentos digital de dez polegadas, complementado pelo visor central do sistema de infoentretenimento, também ele com 10 polegadas.

O volante, também em fibra de carbono, inclui dois botões proeminentes, com o da ignição à esquerda e o launch control à direita.

Uma ostentatória consola central, revestida com fibra de carbono, exibe um carregador sem fios para telemóvel e o selector com os modos de condução GT, Wet, Sport e Corsa.

A selecção do modo ESC Off só se aconselha aos especialistas, já que desliga por completo os sistemas de controlo de tracção e de estabilidade.

Ao centro do selector das funções de condução está um botão para ajustar a suspensão adaptativa e reduzir a sua rigidez, que é automática quando se conduz nos modos Corsa ou Sport.

E, para quem não quiser raspar a carroçaria ao passar por cima de uma passageira em lomba, a Maserati propõe, como opção, um sistema que a eleva até cinco centímetros a 40 km/hora de velocidade máxima.

Já com as pré-encomendas abertas, o Maserati MC20 deverá chegar aos seus primeiros donos no segundo trimestre do próximo ano, com preços a partir de 260 mil euros.

