A Maserati acaba de apresentar o Ghibli Hybrid, que surge alimentado por um sistema híbrido que combina um motor de 2.0 litros e quatro cilindros com um sistema mild-hybrid de 48 volts, para uma potência combinada de 330 cv e 450 Nm.

Graças a este número, este Maserati Ghibli Hybrid é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 5,7 segundos e de chegar aos 255 km/h de velocidade máxima.

Novo Ghibli Hybrid: este é o primeiro modelo electrificado da Maserati

Uma das chaves para estes registos é o novo compressor eléctrico que equipa este modelo. Denominado e-Booster, funciona nos regimes mais baixos e elimina o atraso típico dos turbos. Esta é uma solução única no segmento, com a marca de Módena a afirmar que "oferece o compromisso perfeito entre desempenho, eficiência e prazer de condução".

Apesar de contar com uma bateria montada na traseira, para uma melhor distribuição de peso, este Ghibli Hybrid pesa menos 80 quilos que o Ghibli Diesel.

No que ao visual diz respeito, este Ghibli Hybrid distingue-se dos restantes por contar com vários apontamentos em azul, a cor escolhida pela marca do tridente para identificar os seus modelos electrificados.

Destaca-se ainda a nova grelha dianteira e a nova assinatura luminosa traseira, inspirada no protótipo Alfieri. Já no interior, a consola central redesenhada salta de imediato à vista, tal como o ecrã central de 10 polegadas que agora conta com um novo sistema de info-entretenimento.

O Maserati Ghibli Hybrid é o primeiro passo da marca transalpina rumo à electrificação, que terá o capítulo mais importante já em 2021, quando aparecerem os primeiros modelos totalmente eléctricos da marca, os novos GranTurismo e GranCabrio.

O veículo será produzido na fábrica Avvocato Giovanni Agnelli, em Grugliasco (Turim), a partir de Setembro próximo.