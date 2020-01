Como soa o motor 100% eléctrico da Maserati?

A Maserati já revelou como vão "soar" no ouvido os novos sistemas de propulsão 100% eléctrico que está a testar, para "alimentar" as novas gerações do Gran Turismo Coupé e do Gran Cabrio.

Embora não tenha sido ainda avançada uma data de lançamento dos novos super carros, no vídeo salta à vista a sigla 'MMXXI', que não é mais do que 2021 em numeração romana.

Os novos modelos irão conjugar, de acordo com a marca italiana, "o prazer de condução e o conforto, aliados a um desempenho com um som único e inconfundível".

A Maserati já construiu alguns veículos experimentais equipados com a nova motorização eléctrica, desenvolvido pelos seus engenheiros no novo Innovation Lab na sua sede em Modena.

