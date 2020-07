Defeito de fabrico: Tesla Model 3 perde pára-choques

São um verdadeiro sucesso de vendas um pouco por todo o mundo, mas os Tesla continuam a ver a fiabilidade posta em causa por defeitos de fabrico ridículos.

Um pára-choques que ia ficando pelo caminho foi o que aconteceu ao dono de um Model 3, no final da primeira semana de Maio, numa estrada dos Estados Unidos.

A circular sob chuva intensa, Logan Derouanna foi surpreendido por um sonoro ruído na traseira quando passou por um charco de água mais profundo.

O pára-choques tinha acabado de soltar-se do "eléctrico" e fazia todos os esforços possíveis para levantar voo, como é possível ver no vídeo que publicou no Twitter.

Colocou-se a questão se não teria passado sobre um buraco mas o jovem condutor foi peremptório: ia a metade da velocidade permitida na via e não chovia mais do que o normal.

Contactada a Tesla por telefone, esperou mais de uma hora sem que o serviço de assistência da marca tivesse aparecido no local. Ao segundo contacto, responderam-lhe que tinham enviado um orçamento para o serviço de reboque para o seu email pessoal.

"Fiquei furioso", explicou Derouanna à InsideEVs, "por obrigarem-me a pagar o reboque quando o acidente se deveu a uma falha de concepção do carro e não por ser minha a culpa".

A justificação do outro lado da linha foi ainda mais surpreendente: "Foi um acto de Deus!", afirmou o assistente da Tesla, "e a reparação não está incluída na garantia do carro".

O azarado condutor expôs no Twitter que teve de pedir ao pai e a um advogado para enviarem uma carta de reclamação ao gerente do centro Tesla onde o Model 3 foi comprado, a pedir mais explicações.

Do lado do concessionário, foi-lhes explicado que a reparação seria feita às custas da marca de Elon Musk. O defeito já era conhecido da marca e acontecei quando o pára-choques traseiro acumulava demasiada água.

Certo é que os modelos Teslas continuam a ser verdadeiras caixinhas de surpresas... mas continuam a bater recordes de venda!

