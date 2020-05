Susto: volante de Tesla Model 3 com um mês cai no colo do condutor

"Como pode isto acontecer a um Tesla, o automóvel mais seguro do mundo?", indignou-se Jason Tuatara no Twitter enquanto exibe o volante que lhe caiu no colo quando guiava o seu Model 3.

O britânico de Blackpool estava a chegar a casa, depois de dar as primeiras voltinhas com o seu novo carro, quando o guiador saltou da coluna da direcção.

A sorte é que estava a conduzir a uma velocidade reduzida e pôde pará-lo sem esbarrar contra qualquer obstáculo.

O Tesla Model 3 em causa deveria ter-lhe sido entregado em Novembro do ano passado mas, devido a atrasos sucessivos do concessionário, só lhe chegou a casa em Março.

Jason Tuatara nem teve tempo de experimentá-lo como deve de ser: conduziu-o apenas 500 quilómetros antes do confinamento caseiro obrigatório imposto pelo governo do Reino Unido devido à pandemia do Covid-19.

No domingo, 26 de Abril, decidiu dar mais um passeio higiénico, numa viagem que quase terminou em pesadelo.

Depois de conduzir cerca de 30 quilómetros, estava a poucas centenas de metros de casa quando ficou, literalmente, a segurar o volante no vazio.

Chamada a assistência da marca, o carro foi-lhe entregue no dia seguinte já devidamente reparado.

A Tesla confirmou que o guiador não tinha sido fixado segundo as regras, de acordo com o portal francês "Turbo", e tem já em curso um inquérito interno para esclarecer a falha.

Não é a primeira vez que a marca americana é criticada pela falta de controlo de qualidade na construção dos seus automóveis, mas esta história raia os compêndios da loucura.

Com afirma no Twitter a "vítima" do volante destacável, "sei que os Teslas podem ser autónomos mas o que aconteceu é de outro nível!".