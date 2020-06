Dá ‘whopper’ grátis: Burger King goza com falhas no AutoPilot da Tesla

Não é desconhecido para aqueles que gostam de seguir o mundo automóvel, que muitos dos "eléctricos" da Tesla saem para a rua com vários problemas técnicos.

Esses sintomas estão bem reflectidos no último estudo de qualidade da consultora J.D. Power, com a marca de Elon Musk a ser a pior valorizada pelos clientes americanos.

A mais recente questão está ligada às falhas sistemáticas do AutoPilot no reconhecimento de sinais de trânsito, ao ponto de confundir com um ‘Stop’ as tabuletas da Burger King, com a consequente redução de velocidade do veículo.

A cadeia de restaurantes de ‘fast food’ não perdeu tempo e montou, à volta do problema, uma divertida campanha publicitária nas redes sociais, sublinhando que até um Tesla pára para comer um hamburguer.

Ganham um ‘whopper’ grátis todos os condutores dos Tesla que filmem as falhas de visualização no AutoPilot, e partilhem o vídeo na ‘hashtag’ #autopilotwhopper + #freewhopper.

"Os carros ‘inteligentes’ são tão inteligentes que travam por causa de um ‘whopper’ " é a sarcástica frase-chave do vídeo. Infelizmente, a campanha só é válida nos Estados Unidos…