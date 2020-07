Sentry Mode da Tesla ajuda polícia a encontrar Porsche roubado

Um Tesla Model 3 ajudou esta semana a polícia espanhola a recuperar um Porsche 911 roubado na madrugada de domingo em Benicassim, a norte de Valência.

"Ajudar" é uma forma de expressão, porque decisivo para a recuperação do desportivo foi o Sentry Mode que equipa o "eléctrico" da marca de Elon Musk. Aquela função activa as câmaras e sensores do carro para vigiar a intromissão de possíveis vândalos ou ladrões.

Ora, desta vez, o sistema "sentinela" filmou dois larápios a roubar um Porsche 911 Carrera 2 (Série 964) que estava estacionado ao lado do Model 3. A engenhosidade dos ladrões foi imensa, com ambos a empurrarem-no do local sem fazerem qualquer ruído.

O vídeo foi publicado no Twitter por José Saez Mariño, dono do Tesla Model 3, em jeito de pedido de auxílio. Três dias depois já o Porsche tinha sido recuperado em L’Eliana, a 75 quilómetros de Benicassim, depois de um morador o ter identificado abandonado numa rua residencial da localidade.

Não se percebe se os ladrões tiveram medo que o desportivo tivesse algum dispositivo de localização, ou se apenas estavam à espera que o caso caísse no esquecimento.

Certo é que ambos continuam a monte sem terem sido ainda identificados, uma tarefa que não será fácil porque estavam com máscaras para evitar o contágio pelo coronavírus.

