Azarado: dois segundos para bater com carro acabado de comprar!

Tem já direito à taça de condutor mais azarado dos últimos meses numa situação assaz incompreensível.

Um indiano decidiu testar, contra uma parede, a capacidade de resistência do Kia Carnival que tinha acabado de comprar!

Tudo estava preparado para registar aquele momento especial quando se compra um carro novinho em folha.

Os amigos de telemóveis em punho, para filmar a saída do concessionário, e o vendedor a dar os últimos pormenores ao condutor.

E depois… só se vê o monovolume a acelerar e a bater na parede! O impacto foi de tal maneira que até os ‘airbags’ dispararam, para além da chapa bem amarrotada.

Uma das explicações possíveis para o acidente é que o condutor não estava vulgarizado com uma caixa automática de velocidades e trocou os pés nos pedais do acelerador e do travão.