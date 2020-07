Q4 Sportback e-tron Concept da Audi ainda mais estilizado

É grande a expectativa sobre o novo protótipo 100% eléctrico que a Audi irá revelar ao final da tarde (18h15, hora portuguesa) desta terça-feira.

O Q4 Sportback e-tron Concept será uma variante mais estilizada em relação ao protótipo mais "convencional" revelado no ano passado.

Nos dois vídeos já revelados pela marca germânica, a área frontal não apresenta grandes diferenças entre ambos os modelos. A grelha, no entanto, foi remodelada, e as entradas de ar laterais são de maior dimensão, rematadas por faróis LED ainda mais afilados.

Pouco se percebe como é a parte traseira mas, à partida, será constituído por farolins LED lineares, unidos por uma fina faixa de luz. O pára-choques também deverá ter um aspecto mais desportivo enquanto dentro do habitáculo, o ‘cockpit’ mantém o desenho já conhecido no Q4 e-tron.

Detalhes mais específicos do modelo só serão revelados esta terça-feira, embora já se saiba que será construído sobre a plataforma MEB, em que já assentam o Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron, e Volkswagen ID.3 e ID.4.

A mecânica será, decerto, bem mais potente do que a do Q4 e-tron Concept, que será equipado com dois motores eléctricos.

A potência de 215 kW (306 cv) é suportada por uma bateria de 82 kWh, possibilitando acelerações em 6,3 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima, limitada via electrónica, de 180 km/hora.

Com a versão mais tradicional a entrar em produção no final deste ano, acredita-se que a sua congénere mais desportiva apenas deverá entrar em 2021 no mercado.

