Skoda Kamiq com preço de lançamento de 19.990 euros

Um motor a gasolina 1.0 TSI de três cilindros, de 95 e 116 cv, e um bloco a gasóleo 1.6 litros TDI de quatro cilindros, de 116 cv, com dois níveis de equipamento – Style e Ambition – marcam a chegada do Skoda Kamiq ao nosso país.

O primeiro crossover da marca checa, que vem completar a gama SUV inicada com o Kodiaq e o Karoq, é proposto com caixas manuais de cinco e seis velocidades, e uma transmissão automática DSG de sete relações.

Com 4241 mm de comprimento por 1793 mm de largura e 1553 mm de altura, o mais recente modelo da Skoda oferece uma distância de 2651 mm entre eixos e uma bagageira com 400 litros de capacidade, que cresce para os 1395 litros com o rebatimento dos bancos traseiros.

Com um aspecto robusto e compacto, o Kamiq revela todo o seu carácter jovem e dinâmico no design do capô, prosseguindo essa identidade na grelha vertical do radiador e na asa inferior dianteira, e na altura ao solo de 188 mm que convida a pequenos passeios fora de estrada.

O estilo desportivo é reforçado pela pequena asa superior e pelo difusor traseiros, e pelas guarnições laterais inferiores, sem esquecer os faróis e farolins LED e as jantes de liga leve de 16 a 18 polegadas.

O interior, espaçoso e ergonómico, releva-se pela escolha de materiais macios no painel frontal e nas guarnições das portas dianteiras, assim como nos revestimentos e nos padrões dos bancos.

Esse mesmo conforto é ampliado no cockpit virtual, com todos os dados sobre o desempenho do Kamiq, assim como os sistemas de assistência à condução, as estações de rádio e a informação de navegação a serem exibidos num ecrã digital de 10,25 polegadas.

Com um preço-base de 21.680 euros na versão menos potente e menos equipada (Ambition 1.0 TSI de 95 cv), a Skoda avança com um valor promocional de lançamento de 19.990 euros. Confira na tabela abaixo todos os preços do novo Skoda Kamiq.

Gasolina Potência Transmissão Preço Ambition 1.0 TSI 95 cv Manual 5 velocidades 21.680 euros Style 1.0 TSI 95 cv Manual 5 velocidades 25.193 euros Ambition 1.0 TSI 116 cv Manual 6 velocidades 22.348 euros Style 1.0 TSI 116 cv Manual 6 velocidades 25.947 euros Ambition 1.0TSI DSG 116 cv DSG 7 velocidades 24.068 euros Style 1.0 TSI DSG 116 cv DSG 7 velocidades 27.560 euros Gasóleo Potência Transmissão Preço Ambition 1.6 TDI 116 cv Manual 6 velocidades 26.981 euros Ambition 1.6 TDI DSG 116 cv DSG 7 velocidades 28.548 euros Style 1.6 TDI 116 cv Manual 6 velocidades 30.517 euros Style 1.6 TDI DSG 116 cv DSG 7 velocidades 32.084 euros

