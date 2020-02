Skoda Enyaq: primeiro SUV 100% eléctrico em 2022

Skoda Enyaq… assim, simples e directo! Esta será a designação do primeiro SUV 100% eléctrico que a marca checa irá revelar até ao final deste ano.

O modelo, que deverá fazer parte da submarca iV, ao lado das versões híbridas plug-in do Octavia e do Superb, e do citadino eléctrico Citigo, irá também ser uma estreia com a plataforma MEB do grupo Volkswagen, que sustenta o VW ID.3.

Primeiro de uma série de mais de uma dezena de carros totalmente eléctricos, a serem lançados até final de 2022, o Enyaq vai buscar a sua distinção entre pares ao próprio nome.

Enyaq deriva da palavra Enya, que em irlandês significa "fonte de vida" e, em gaélico corresponde a "essência", "espírito" ou "princípio.

A letra "E", no início do nome, simboliza a entrada da insígnia numa nova era de electro-mobilidade, enquanto a letra "Q" a liga aos outros SUVs e crossovers – Kodiaq, Karoq e Kamiq – que integram a sua oferta automóvel.

Em 2025, a Skoda espera que os seus modelos 100% eléctricos ou híbridos plug-in representem 25% do seu volume de vendas.

