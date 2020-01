Lamborghini de Roger Moore vai a leilão por 319 mil euros

É um dos raros Lamborghini Islero S que vai a leilão a 7 de Março, em Ascot, Reino Unido, pela mão da Historic Auctioneers, e um dos cincos que foram construídos em 1969 com volante à direita.

Com um preço de licitação de 319 mil euros (espera-se que chegue aos 337 mil euros), este exemplar tem a curiosidade de ter sido guiado por Roger Moore.

Só o nome do actor britânico, falecido há quase três anos, atira logo o modelo para as sagas de 007 e de O Santo mas está longe de assim ser.

Talvez seja uma surpresa para o nosso leitor, mas este coupé foi antes protagonista no obscuro thriller psicológico A Luta de um Homem (The Man Who Haunted Himself), estreado em 1970.

No papel do executivo Harold Pelham, a personagem de Roger Moore sofre uma mudança de personalidade que o leva a cruzar-se com um sósia que afirma ser ele próprio. E o Lamborghini Islero S tem um papel central em toda a trama.

Embora não tenha sido um sucesso de bilheteira, Roger Moore afirmou que foi o projecto favorito em toda a sua carreira. "Foi um filme em que, realmente, interpretava um papel, em vez de mostrar os dentes brancos de personagens irreverentes e heróicas", ironizou o actor, naquele que foi o seu último papel antes de abraçar a figura de James Bond.

Apresentado no salão automóvel de Genebra em 1968, o Lamborghini Islero S que agora vai à praça tem sob o capô um V12 de 4.0 litros de 350 cv e 392 Nm, capaz de levá-lo aos 260 km/hora.

Se aquela velocidade já impressiona para a época, mais distinta é a sua capacidade para ir dos 0 aos 100 km/hora em 6,2 segundos, e atingir os 160 km/hora em 13,7 segundos, tempos que não ficam nada atrás do que os super carros actuais conseguem.

Quando voltou a "juntar-se" ao "seu" Lamborghini Islero S, já na primeira década deste milénio, Roger Moore autografou o pára-sol e o manual original, tendo o carro ainda uma placa que atesta a sua exclusividade.

Na venda está ainda incluída a factura original de fábrica, o registo fotográfico do restauro do bólide e uma carta de Valentino Balboni, antigo piloto de testes da Lamborghini, a confirmar a autenticidade do chassis 6432 como sendo o do carro usado em A Luta de um Homem.

