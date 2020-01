McLaren Senna ganha versões exclusivas do GTR

Duas edições muito especiais do McLaren Senna GTR de competição foram criadas pelo construtor britânico para os mais abonados poderem circular em qualquer estrada do nosso planeta.

Embora a própria McLaren não tenha oficialmente revelado essa intenção, um distribuidor da marca sedeado em Glasgow, na Escócia, pôs a "boca no trombone", como se costuma dizer.

Sem que nada o prevesse, publicou no Instagram várias fotografias do que pode ser um Senna Le Mans Edition (LME) oficial.

Pelas imagens, é possível perceber que o híper carro tem um visual bem mais agressivo do que o seu "irmão" mais conservador, com novas entradas de ar no pára-choques dianteiro e um jogo de jantes bem mais apelativas.

Além disso, tem espalhado por toda a carroçaria o símbolo LM num fundo cinzento com pormenores em cor de laranja, para o distinguir na estrada.

Mas como surgiu a ideia para estes dois modelos? A história é rápida de contar: ao que parece, a McLaren tinha 23 chassis GTR prontos a serem montados mas preferiu antes usá-los para construir duas versões especiais do Senna.

O LME, agora revelado, será limitado a 20 unidades, ficando as restantes três para uma variante baptizada de Can-Am, como o feliz proprietário de um dos exemplares agora revelou.

Como escreve o portal CarBuzz, esta edição exclusiva é uma homenagem aos carros de corrida do Canadian American Challenge Cup, que se correu na América do Norte entre meados dos anos 60 até ao final da década de 80.

Conhecida no meio automobilístico por ser um campeonato onde 'vale tudo', as regulamentações dos carros eram levadas ao mínimo. Os motores podiam ter todas as formas e feitios, fossem eles turbo ou super alimentados, e não havia restrições sobre o aerodinamismo das carroçarias.

Mais especificamente, o Senna Can-Am é inspirado no McLaren M8B com que Bruce McLaren dominou a Can-Am de 1969, ao vencer as 11 corridas da competição. Pintado em cor de laranja, com o número 5 nas laterais, é acompanhado pela assinatura do piloto britânico.

Se o McLaren Senna convencional oferece 800 cv a partir de um V8 biturbo de 4.0 litros, o Senna Can-Am terá mais 25 cv, elevando a potência total para os 825 cv originais do GTR.

Significa isto que o bólide poderá fazer menos de 2,8 segundos dos 0 aos 100 km/hora e chegar aos 300 km/hora abaixo dos 19 segundos.

Fica apenas a dúvida se conseguirá atingir os 335 km/hora de velocidade de ponta que a versão de competição.

O preço também não é nada assustador para um carro tão exclusivo: como o próprio dono revelou, o valor que pagou por ele pouco passou dos 1,3 milhões de euros.

