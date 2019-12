Acidentes de Natal: futebolista estampa Lamborghini vestido de boneco de neve

Natal é tempo de paz e de amor… e de situações hilariantemente divertidas ao volante de super carros!





Michail Antonio foi a última "vítima" ao despedaçar o seu Lamborghini Huracán contra a entrada de uma casa em Londres ao final do dia de Natal.

Agora imagine os transeuntes, que acorreram ao local do acidente, verem a sair do super carro um homem da neve.

Confuso com a história? Horas antes, o médio do West Ham tinha publicado no Instagram uma fotografia e um vídeo, já com o disfarce vestido, a sair das instalações do clube londrino.

Irónico é que está a cantarolar Walking in the Air, canção que abre o clássico britânico de animação The Snowman.

A explicação que deu a uma testemunha também é de rasgar um sorriso de orelha a orelha: o sinistro deu-se quando deixou de ver a estrada… porque o fato lhe tapou os olhos!

Poucos minutos depois, surgem familiares do futebolista e, ao verem o estado em que ficou o Lamborghini Huracán, todos começaram a chorar, a julgar que tinha morrido.

Outra testemunha levantou um dedo e apontou para o local onde o jogador estava a descansar. Nova correria, desta vez para o abraçar.

Do acidente não houve registo de feridos, ao ponto de Michail Antonio ter jogado esta quinta-feira na derrota, por 2 a 1, do West Ham contra o Crystal Palace, em jogo a contar para a liga inglesa.

