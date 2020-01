Tenista João Sousa ligado à Porsche

"A melhor forma de começar 2020: máxima potência e segurança"! Foi desta forma que João Sousa anunciou esta quarta-feira, no Instagram, a parceria que assinou com a Porsche no centro da marca no Porto.

O acordo é também um sonho concretizado pelo melhor tenista português de todos os tempos, que esta semana ocupa a 59ª posição na tabela ATP.

A ligação com a marca alemã será válida durante a época em curso, com João Sousa a afirmar na rede social que "o trabalho duro faz com que os sonhos se tornem reais".

