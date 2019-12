Este Porsche foi prenda de Natal em 1965 e acabou abandonado durante 30 anos

Há presentes e presentes de Natal, mas poucos são tão fantásticos quanto este Porsche 912 deve ter sido para o seu dono em 1965, altura em que foi entregue a um cliente da Holanda.

Este holandês aproveitou o seu Porsche durante cerca de 20 anos antes de o vender a outro cliente, que o conduziu durante dois anos antes de o guardar num… barracão. Agora, quase 30 anos depois deste Porsche ter sido "abandonado", foi descoberto e vendido em leilão.

Com cerca de 48 mil quilómetros feitos, este Porsche 912 - versões do Porsche 911 que contavam com um motor de quatro cilindros ao invés dos tradicionais seis cilindros - precisou de algum trabalho, afinal esteve quase 30 anos tapado e sem ver a luz do dia. Ainda assim, se um dia fez alguém muito feliz no Natal, agora voltou a fazer alguém sentir-se muito especial...