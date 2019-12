Nissan Leaf agora “canta” canções de Natal

A Nissan abraçou em definitivo o espírito natalício. Primeiro, transformou o Leaf numa árvore de Natal cheia de luzes coloridas. Agora, pô-lo a cantar uma canção dedicada à quadra!

Como o conseguiu? Usando o sistema sonoro de alerta para peões, que é emitido sempre que o Nissan Leaf a uma velocidade inferior a 30 km/hora, para criar um tema musical a que baptizou de Canto Carol.

Bastou misturarem os dois sons de aviso de pedestres com as canções Jingle Bells e Angels We Have Heard on High para conseguirem uma canção com um toque electrónico de alta tecnologia.

O resultado é brilhante… e muito divertido!

