A Nissan já se rendeu às festividades natalícias e acaba de apresentar uma árvore de Natal muito original: um Nissan LEAF!

Sim, leu bem, o popular eléctrico da marca nipónica foi transformado numa árvore de Natal com 15.200 luzes LED, uma rena, 190 metros de enfeites e muitas outras decorações típicas desta altura do ano.

Nissan LEAF virou… árvore de Natal

Esta criação única, que seguramente não passará despercebida por onde quer que passe, tem duplo efeito. Além de assinalar esta época natalícia, este LEAF brilhante também visa chamar a atenção para as vantagens de um automóvel eléctrico.

De acordo com a marca japonesa, este esquema de luzes é alimentado pela energia regenerada pelo eléctrico nas travagens e nas desacelerações. O e-Pedal, que permite conduzir o LEAF recorrendo apenas ao acelerador (de acordo com a pressão exercida no pedal), é um dos grandes trunfos deste modelo, que já soma 18 mil quilómetros percorridos neste modo e no modo "B-Mode", para os que ainda precisam de usar o travão convencional.

Contas feitas, estes modos já permitiram uma poupança de 744 kWh, o equivalente a 20% do consumo doméstico de electricidade de uma família média europeia, durante um ano. Para se perceber o "tamanho" deste número basta dizer-lhe que esta energia é suficiente para iluminar 266 árvores de Natal com 700 lâmpadas durante uma hora, para manter 744 televisões ligadas durante cinco horas e para manter ligados, durante uma hora, 297 fornos eléctricos.

São números impressionantes, mas mais impressionante ainda é o brilho deste Nissan Christmas TREE. Se a moda pega…