Mazda promove venda de viaturas semi-novas em ambiente virtual

A Mazda Motor de Portugal acaba de lançar as bases para a implementação de um evento digital, destinado a promover um conjunto de Oportunidades em Viaturas Semi-Novas Mazda. Agendado para o final do presente mês, entre os dias 28 e 30 de Maio, o "Mazda Digital Event" realizar-se-á, numa primeira fase, por vídeo-chamada, através de uma plataforma digital (Skype, Teams, WhatsApp, telefone, etc.), podendo-se depois, em função do interesse demonstrado, transitar para visitas presenciais, para que os mesmos possam avaliar, in loco, as viaturas da sua preferência.

"Numa altura em que todo o mercado automóvel nacional está a começar, gradualmente, a recuperar das condicionantes decorrentes da situação de pandemia que ainda afecta todo o planeta, a solução ideal, em termos sanitários, passa pela realização de eventos em ambiente virtual, como garante de uma maior segurança para todos os envolvidos, dos próprios clientes aos profissionais da nossa Rede de Concessionários", refere Rui Curro, Director de Frotas e Remarketing da Mazda Motor de Portugal.

"Assim e numa altura em que nos encontramos aptos a apresentar um conjunto de interessantes viaturas semi-novas Mazda, iremos realizar este ‘Mazda Digital Event’, trazendo um interesse adicional junto dos nossos clientes para a potencial aquisição de uma viaturas com estas características, veículos que estão a ser alvo de um total recondicionamento, segundo os habituais trâmites de elevada exigência praticados pela Mazda neste domínio," referiu aquele responsável, acrescentando que "esta acção, que envolve a totalidade da Rede de Concessionários Mazda, compreende, ainda, um conjunto de interessantes viaturas de serviço e também viaturas novas do nosso catálogo".

Acessível a todo o público – actuais clientes e não clientes Mazda – através da plataforma online mazda.marqueja.pt, ou do número de telefone 910 574 558, a inscrição no ‘Mazda Digital Event’ é obrigatória, de modo a que se possam agendar os dias e as horas dessas visitas virtuais, nas quais serão apresentadas aos interessados as viaturas que se integrem no seu leque de preferências.

No caso dos actuais clientes, o processo inicia-se com um contacto telefónico a proprietários de viaturas com 3 ou mais anos, primeira abordagem destinada a avaliar se existem viaturas para retoma e/ou se pretendem eventuais soluções de financiamento. As informações são, depois, passadas ao Concessionário Mazda, incluindo a eventualidade do mesmo querer fazer uma visita presencial ao salão de vendas Mazda envolvido. Em função do interesse demonstrado, será, depois, enviado um email convite ao cliente para que aceda àquele link e preencha o respectivo formulário de inscrição, a partir do qual será agendado o dia e a hora de participação.