Holger Marquardt à frente da Mercedes Portugal

Holger Marquardt assume, a partir de domingo, a presidência da Mercedes-Benz Portugal, sucedendo no cargo a Pierre-Emmanuel Chartier.

O ex-presidente da subsidiária portuguesa da marca assumiu a 1 de Setembro os cargos de chefe das operações de mercado da Mercedes-Benz do Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo) e presidente da MBBelux e MBNL.

Licenciado em administração de empresas pela Universidade de Göttingen, na Alemanha, Holger Marquardt, de 56 anos, iniciou a carreira em 1990 na Daimler AG.

Do seu currículo fizeram parte diversas funções nas áreas de vendas e ‘controlling’ na Alemanha, Espanha, Portugal, Turquia e China.

Em 2015, assumiu a posição de director-geral de marketing e vendas de automóveis na América Latina e Caraíbas, tendo assumido, em Janeiro de 2020, a presidência da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

Pierre-Emmanuel Chartier assumiu a 1 de Setembro os cargos de chefe das operações de mercado da Mercedes-Benz do Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo) e presidente da MBBelux e MBNL.

"Desejo muito voltar a Portugal. Sou um enorme fã da cultura portuguesa, da sua fascinante história, das pessoas orientadas para a inovação e para o futuro, do clima ameno, da sua excelente gastronomia e, no geral, do estilo de vida dos portugueses, que tem tudo a ver com os automóveis da nossa marca", afirmou Holger Marquardt.

"Será, sem dúvida, um grande desafio manter os números de sucesso da Mercedes-Benz em Portugal, até mesmo pela actual situação de pandemia que enfrentamos".

"Sei que vou encontrar uma equipa extremamente profissional, organizada, e altamente motivada e habituada a superar os mais difíceis objectivos. Estou, por isso, muito confiante com o desafio que se avizinha".

Defensor da electrificação do automóvel, considera que a estratégia Ambition 2039 é o propósito global da marca germânica para uma mobilidade sustentável, rumo a um futuro cada vez mais ecológico e digital.

Uma das suas principais estratégias incidirá na submarca EQ e nos seus produtos eléctricos e híbridos plug-in.

O novo responsável da Mercedes-Benz Portugal considera o nosso país como o mercado ideal para consagrar essa estratégia, uma vez que a marca é actualmente líder de vendas em automóveis híbridos plug-in, estando a produção do modelo EQC esgotada para 2020.

Em sintonia com a estratégia da marca, a a subsidária portuguesa prepara-se para inaugurar o seu novo Mercedes-Benz EQ Lounge na Nazaré.

O projecto pretende ser o ponto de partida e de chegada para todos aqueles que pretendem enfrentar o "canhão" daquela vila piscatória, agora paraíso dos surfistas de todo o mundo.

