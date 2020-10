Conduzimos o novo Mercedes-Benz GLS 400d 4MATIC com 330 cv de potência

O Mercedes Classe S é o porta-estandarte da Mercedes-Benz e na sua última geração, apresentada recentemente, é um dos modelos mais luxuosos e tecnológicamente avançados do mercado.





Esta é uma fórmula que a marca de Estugarda explora há vários anos e sempre com muito sucesso. Porém, e com o crescimento de popularidade dos SUV, a fabricante alemã foi obrigada a adaptá-la formato SUV. Foi assim que nasceu o Mercedes-Benz GLS, uma proposta que impressiona pelo tamanho, pela oferta tecnológica e claro, pelo luxo a bordo.Este é o SUV mais luxuoso e requintado da Mercedes-Benz e destaca-se pela figura opulente que causa um forte impacto por onde quer que passe. A forte presença em estrada é reforçada pelas jantes de 22’’, mas as linhas elegantes não deixam dúvidas de que esta é uma proposta especial.Os bancos da terceira fila - um opcional de 6.150 euros - acrescentam efectivamente valor a este automóvel, já que podem acomodar adultos com mais de 1,70 metros de altura de forma muito confortável e complementam um habitáculo de excepção, marcado por materiais da mais elevada qualidade e bancos com programas de massagens. Ainda assim, a entrada e saída dos lugares traseiros podia ser mais fácil.Na configuração de sete lugares, a bagageira do Mercedes-Benz GLS cai para os 355 litros, um número ainda assim superior ao de alguns citadinos e utilitários do mercado. Porém, com cinco lugares, este valor sobe para uns respeitáveis 680 litros, um registo mais do que suficiente para as exigências de uma família.

Com 5,2 metros de comprimento e duas toneladas e meia de peso, o GLS afirma-se por ser um rolador de excelência e por ser o companheiro perfeito para tiradas mais longas. A serenidade e o conforto com que somos brindados ajudam a criar uma experiência de condução ímpar, que depois é reforçada pela mecânica de excepção que temos ao nosso dispor.

A unidade testada, a 400d 4MATIC, recorre a um motor Diesel de seis cilindros em linha com 330 cv de potência e 700 Nm de binário máximo, números que nos permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em 6,3 segundos, fruto de uma caixa automática de nove velocidades que envia a potência disponível para as quatro rodas.



Durante o nosso teste, o motor impressionou pela capacidade de resposta na aceleração e nas retomas, aptidões que ajudam a disfarçar o peso elevado desta proposta.

Com um consumo médio a rondar os 10,5 l/100 km, este é um SUV totalmente focado no conforto, pelo que não espere grandes aptidões desportivas. O peso faz-se sentir, tal como o tamanho, ainda que a agilidade do conjunto até surpreenda. Mas o que perdemos em dinâmica ganhamos em conforto e em segurança.Disponível por um preço base de 124.550 euros, o GLS 400d 4MATIC conta com uma longa lista de equipamentos de série. Ainda assim, a unidade testada estava repleta de extras que elevam o preço final para uns impressionantes 153.562 euros.Destaca-se o pacote "Off-Road Engineering", um opcional de 2.350 euros que acrescenta elementos como o modo manual para a caixa automática, bloqueio total do diferencial central, redutoras e protecção inferior metálica, e o "Pack Premium Plus", um opcional de 5.050 euros que acrescenta tecto de abrir panorâmico, sistema hidropneumático de fecho das portas, sistema de som Burmester, head-up display e função de realidade aumentada para nnavegação MBUX e Pack Parking com câmara de 360 graus.

Vale a pena?



O luxo e o requinte de um Classe S no "corpo" de um SUV? Sim, é mesmo isso que o Mercedes-Benz GLS tem para oferecer. Este modelo encontra concorrência directa no BMW X7, que nós também já conduzimos, e não esconde o seu posicionamento entre os SUV mais luxuosos do mercado.



A posição de condução elevada, juntamente com o conforto e a suavidade que este SUV nos proporciona, ajuda a criar uma sensação de condução muito exclusiva, complementada por um poderoso motor de 3.0 litros Diesel que nos oferece 330 cv de potência e 700 Nm de binário máximo.





Estes números fazem deste SUV um estradista puro, sobretudo para tiradas mais longas, onde o conforto do conjunto ganha importância redobrada. Fazer uma viagem de centenas de quilómetros é um exercício que nem chega a fazer este GLS transpirar. Contudo, se o levarmos para troços mais exigentes, repletos de curvas, a conversa já é outra: sentimos a transferência de massas nas curvas e notamos algum rolamento de carroçaria.Estes são "sintomas" óbvios para um automóvel com este porte atlético e que nem podem ser criticados, até porque mesmo não sendo - de todo - a sua "praia", este GLS responde sempre de forma muito assertiva, fruto do evoluído - e bem afinado - sistema de tracção 4MATIC que equipa.

Ficha Técnica

Motor: 6 cilindros em linha

Cilindrada: 2.925 cc

Potência Máxima: 330 cv (3.600 - 4.200 rpm)

Binário Máximo: 700 Nm (1.200 - 3.200 rpm)

Velocidade Máxima: 238 km/h

0-100 km/h: 6,3 s

Consumo Médio: 8,1 l/100 km

Emissões CO2: 212 gr/km

Preço desde: 124.550 euros

+ Habitáculo: É uma cápsula de luxo que nos faz sentir muito bem

- Dinâmica: Ágil e preciso. Mas o peso e o tamanho fazem-se sentir…



Miguel Dias