"Fuga" na rede: novo Volkswagen Golf GTI vai ter cinco versões?

É mais uma "fuga" de informação sobre o novo Golf GTI que a Volkswagen irá apresentar, em Março, no Salão Automóvel de Genebra.

Depois de há três dias ter sido revelada a traseira do modelo, agora foi a vez do Instagram espanhol CocheSpias mostrar as cinco versões que irão compor a linha desportiva deste campeão de vendas, no que parece ser a apresentação de um retalhista da marca.

Medidos em kW, o Volkswagen Golf GTI mais "básico", que abre a porta à série, propõe 180 kW, equivalentes a 245 cv de potência, enquanto o GTI TCR oferece 221 kW (300 cv).

O GTD a gasóleo, e o GTE híbrido plug-in oferecem, respectivamente, 147 kW (201 cv) e 180 kW (245 cv).

A "cereja" no topo do bolo está patente no GTI R, com tracção às quatro rodas, ao avançar com uma potência de 245 kW, equivalentes a 333 cv, e 400 Nm de binário máximo.

Se esta "fuga" de informação se revelar correcta, significa que a versão mais potente do Volkswagen Golf terá uma velocidade de ponta de 270 km/hora, e será capaz de fazer 4,2 segundos dos 0 aos 100 km/hora, desde que equipado com o Performance Pack opcional.

Ao contrário dos seus "irmãos" mais "fracos", o GTI R só deverá ser revelado em Julho no Festival de Velocidade de Goodwood.

