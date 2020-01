Volkswagen Golf GTI já anda no Instagram

"É este o novo Volkswagen Golf GTI?". A questão é colocada pelo instagrammer Wilco Blok, que este domingo publicou a traseira do modelo que agora viu a sua oitava geração "editada" no final do ano passado.

A apresentação oficial será apenas no salão automóvel de Genebra, que acontece em Março mas, como é possível vislumbrar na fotografia, vários pormenores são bem diferentes em relação ao Golf convencional.

Em destaque estão as saídas duplas de escape, o proeminente difusor e a asa superior traseiros, e jantes em liga leve em tudo semelhantes às já reconhecidas em anteriores protótipos GTI camuflados.

