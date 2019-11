Volkswagen atinge 100 mil unidades vendidas do e-Golf

"O e-Golf tem sido o nosso embaixador para a mobilidade elétrica durante mais de cinco anos. A entrega do veículo 100 mil é a confirmação do sucesso do e-Golf e abre caminho para o novo ID.3", referiu Holger B. Santel, diretor de vendas e marketing na Alemanha do grupo automóvel alemão, citado em comunicado.



A Volkswagen anunciou quarta-feira ter atingido a marca de 100 mil unidades vendidas do e-Golf, a versão 100% elétrica do Volkswagen Golf, escreve o "Negócios". A fabricante alemã começou a produção do e-Golf em 2014.O e-Golf número 100 mil foi entregue em Dresden a um cliente dos arredores de Hannover, na Alemanha.A fábrica de Dresden produziu 16 mil unidades do modelo elétrico este ano, um recorde absoluto. O e-Golf é também produzido na fábrica de Wolfsburgo desde 2014.Nos primeiros 10 meses deste ano a marca germânica vendeu cerca de 27.900 unidades do e-Golf, superando já os 24.800 veículos vendidos em todo o ano passado. Os principais mercados do e-Golf são a Noruega, Alemanha, EUA, Reino Unido e Holanda.