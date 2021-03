Fórmula 1 e MotoGP em Portugal sem público

Não haverá público nas bancadas a assistir ao Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1 no Autódromo Internacional do Algarve.

E o mesmo acontece no regresso do MotoGP ao circuito de Portimão, para a terceira prova a contar para o Mundial da categoria rainha do motociclismo.

A notícia foi esta sexta-feira avançada pelo semanário Expresso, que cita fontes governamentais. Em causa estão as datas do plano de desconfinamento apresentado pelo Governo devido à pandemia da Covid-19, que vão até meados de Maio.

Com a corrida portuguesa de MotoGP a acontecer a 18 de Abril, e a de Fórmula 1 a 2 de Maio, está excluída a presença de público nas duas provas.

Refira-se, no entanto, que a situação epidemiológica será avaliada de 15 em 15 dias em Conselho de Ministros. Caso a matriz esteja na zona amarela, o desconfinamento pode não avançar em função do previsto nos calendários.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?