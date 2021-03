Vantage e DBX são os novo 'safety cars' da Aston Martin no 'circo' da F1

Se ficou entusiasmado com os safety cars Mercedes-AMG GT R e C63 S para a próxima época de Fórmula 1, conheça agora os dois super bólides com que irão partilhar as pistas.

Será um Aston Martin Vantage completamente reconfigurado que irá estrear-se no Grande Prémio do Bahrain, primeira prova do Mundial a acontecer a 28 de Março no circuito de Sakhir.

A adornar o super carro, que será guiado por Bernd Mayländer, está a mesma cor Racing Green que pinta os bólides de Fórmula 1 do construtor britânico.

Destaca-se ainda uma discreta linha pintada em Lime Essence no spoiler dianteiro, nas saias laterais e no difusor traseiro.

À semelhança dos "rivais" da Mercedes-AMG, o Aston Martin Vantage tem uma proeminente barra de luzes de emergência, assente sobre um suporte em fibra de carbono.

O elemento foi projectado para oferecer a menor resistência aerodinâmica possível e optimizar o fluxo de ar para a asa traseira. Uma câmara colocada atrás alimenta uma imagem ao vivo num espelho retrovisor secundário no interior.

No habitáculo destacam-se os bancos de competição aprovados pela FIA com arneses de segurança de seis pontos.

A consola central também foi modificada para albergar um novo sistema de controlo, com o botão a accionar funções tão diversas como a sirene do carro, as comunicações de rádio e a barra luminosa de emergência.

Quanto à mecânica, o bloco V8 biturbo de 4.0 litros foi "mexido" para dar mais 25 cv, com a potência total a subir para os 535 cv.

O novo divisor dianteiro também aumenta em 60 quilos a força descendente sobre o Vantage, a que se somam afinações específica na suspensão, direcção e amortecedores.

Os mesmos tons foram aplicados no Aston Martin DBX, o primeiro SUV da marca que será o carro de emergência médica.

A alimentá-lo está o mesmo motor V8 biturbo de 3.0 litros, com 550 cv e 700 Nm, "atirando" o super SUV para os 100 km/hora em apenas 4,5 segundos.

Quer o Vantage, quer o DBX, foram sujeitos a intensos testes em pista, que incluíram avaliações de comportamento a alta velocidade e condução nas instalações de Silverstone da Aston Martin.

Ambos os modelos foram testados numa câmara dinamométrica climatizada, para garantir o seu desempenho em todas as condições de corrida.

