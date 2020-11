Euro NCAP dá cinco estrelas ao Mazda MX-30

O Mazda MX-30 foi classificado com a nota máxima de cinco estrelas nos testes de segurança do Euro NCAP.

O primeiro modelo 100% eléctrico da marca japonesa teve a nota de 91% na categoria de protecção de adultos, e 87% na protecção de crianças.

Nos testes de impacto lateral teve igualmente a nota máxima, assim como nos testes de impacto frontal e lateral com crianças dos seis aos dez anos de idade.

No teste de segurança de peões conseguiu 68%, e 73% na assistência de segurança.

Com estes resultados, o MX-30 torna-se o primeiro Mazda a conseguir uma classificação geral de cinco estrelas, de acordo com os novos e mais rigorosos testes de resistência ao choque do programa europeu de segurança automóvel.

As classificações deste ano introduzem novos testes para atender a algumas necessidades de protecção de ocupantes, promovendo as mais recentes tecnologias de assistência à condução.

A carroçaria de elevada absorção ao impacto, a ampla gama de tecnologias de segurança i-Activsense, e os altos padrões na protecção de peões do MX-30 são, para a Mazda, os principais factores para a atribuição das cinco estrelas pelo Euro NCAP.

