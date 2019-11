Designer português fez a sua própria versão do Tesla Cybertruck

A imagem futurista do Tesla Cybertruck continua a dar que falar. Se há quem diga que este desenho é uma "pedra no charco" e aplauda a coragem da marca de Elon Musk, também há quem ache o trabalho de Musk algo preguiçoso e até já faça um esforço para o melhorar. É o caso do designer português João Costa, que partilhou nas redes sociais uma proposta de design que transforma por completo a imagem deste "monstro" eléctrico.

João optou por manter a forma geométrica do Cybertruck, até porque é isso que lhe dá carácter e personalidade, mas aumentou o tamanho das rodas, pintou os frisos das janelas e os estribos em cobre e deu-lhe uns guarda-lamas mais densos e umas cavas das rodas com contornos de maiores dimensões.

Os puxadores das portas também foram reposicionados e surgem agora mais abaixo e com abertura do tipo "suicida", bem ao estilo da Rolls-Royce. Por fim, falta apenas assinalar a mudança de cor do conjunto, já que João Costa abdicou do tom natural do aço inoxidável em detrimento da cor branca.

As mudanças até podem não ser radicais, mas o resultado final é muito diferente da proposta apresentada por Elon Musk. Nós gostámos e ficámos convencidos com esta proposta, e você? Diga-nos na caixa de comentários abaixo!