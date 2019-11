Das WeltAuto tem Virgul e Blaya como embaixadores

Virgul e Blaya são os novos embaixadores da Das WeltAuto, o programa de usados multimarca do grupo Volkswagen.

Os dois artistas nacionais, assim como as respectivas comitivas, irão ser conduzidos por viaturas Skoda e Volkswagen durante as digressões de ambos. A parceria prevê ainda uma série de acções conjuntas entre as duas marcas e os dois cantores.

Com uma carreira musical iniciada em 2001, Blaya juntou-se sete anos mais tarde aos Buraka Som Sistema até a banda ter suspendido a carreira em 2016.

'Faz Gostoso', primeiro single retirado do segundo álbum 'Blaya con Dios', assumiu-se como o seu principal sucesso musical, com o vídeoclip a atingir os 11 milhões de visualizações no Youtube em menos de dois meses.

Virgul integrou os Da Weasel em 1995, fundando em 2010 os NuSoulFamily após a suspensão da actividade musical do grupo, que irá regressar este ano, com a formação original, ao festival NOS Alive.

Em 2017, com o primeiro disco a solo 'Saber Aceitar', Virgul ganhou o sucesso com os temas 'I Need This Girl' e 'Rainha', esta última cantada em dueto com a brasileira Ludmilla.

Marca de distribuição de usados multimarca do grupo Volkswagen desde 2013, os modelos comercializados pela Das WeltAuto contam com uma garantia de 24 meses, beneficiando ainda de diversas valências.

Entre elas contam-se a verificação técnica, possibilidade de ensaio dinâmico, condições de retoma, soluções de financiamento Volkswagen Financial Services, serviço de mobilidade, recondicionamento, e até personalização das viaturas segundo as necessidades do cliente.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?