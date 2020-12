CUPRA também faz ténis... com a Mikakus do futebolista Andrés Iniesta

A CUPRA não é apenas uma marca de carros de excelência mas também uma insígnia de lifestyle, tendo em conta a mais recente associação com a Mikakus.

Já no mercado está uma linha exclusiva de ténis inspirada no novo CUPRA Formentor, nesta parceria com a marca desportiva criada por Andrés Iniesta.

Recorde-se que o internacional espanhol, que agora joga pelos japoneses do Vissel Kobe, foi um dos futebolistas que mais contribuiu para os momentos de glória do Barcelona nos 16 anos que esteve ligado ao clube.

A colecção Mikakus x CUPRA é o primeiro projecto de cocriação entre as duas marcas catalãs.



Após a apresentação de um protótipo na inauguração da CUPRA Garage em Fevereiro, os estilistas de ambas as insígnias criaram uma "cápsula" exclusiva com três modelos de ténis.

Qualquer uma das sapatilhas está já à venda no portal da Mikakus e nos pontos de venda habituais da marca de Iniesta, assim como na rede mundial de concessionários CUPRA Specialist.

