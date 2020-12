Arranca radar automóvel pela raiz por desgosto amoroso

Um homem de 25 anos apresentou-se na última sexta-feira no tribunal francês de Lons-le-Saunier, com uma acusação insólita.

O jovem mecânico foi acusado de arrancar um radar rodoviário pela raiz… e tudo devido a um desgosto amoroso!

Como relata o jornal Le Progrés, os factos aconteceram na madrugada de 25 de Julho, em Mancy, a leste de Paris, e tudo foi registado pelo radar que destruiu.

O indivíduo foi filmado a chegar com o seu "4x4" e a passar uma corrente no dispositivo, para depois arrancar a alta velocidade com o veículo.

O radar foi depois abandonado num parque de estacionamento alguns quilómetros mais à frente do "local do crime".

"Separei-me da minha namorada e fiquei louco da vida", justificou o acusado ao juiz. "Não sei por que o roubei; nem percebi que estava a ser filmado".

A condenação foi rápida: 500 euros de multa e dois meses de pena de prisão suspensa!

