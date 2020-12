Excesso de velocidade: condutor traído pelo sapato

Ser apanhado em excesso de velocidade é algo mais comum do que se possa imaginar, seja no nosso país ou em qualquer outro país europeu.

Na última quinta-feira, em França, uma patrulha policial de Romans-sur-Isère, a sul de Lyon, detectou um automóvel a alta velocidade numa operação de fiscalização.

O condutor ignorou a ordem de paragem mas, umas centenas de metros mais à frente, imobilizou a viatura.

Com a carta de condução apreendida, trocou rapidamente de lugar com a pessoa ao seu lado. Questionado pelos agentes que ia atropelando, o homem negou veementemente ser ele quem ia ao volante.

Único problema de toda a história? Com a pressa de trocar de lugar, o sapato do pé direito ficou entalado debaixo do pedal do acelerador.

Foi já sob custódia policial que o indivíduo finalmente admitiu os factos, com o julgamento a ser agendado para Abril, acusado de guiar sem carta de condução e de tentativa de atropelamento dos agentes da polícia.

