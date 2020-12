Excesso de velocidade é a infracção mais comum dos condutores portugueses

Menos acidentes com vítimas, menos mortos, e menos feridos graves e ligeiros, nas estradas nacionais do continente, reforçados por um aumento na fiscalização rodoviária.

O excesso de velocidade continua a ser a infracção mais comum cometida pelos condutores, correspondendo a 63,2% das contra-ordenações.





Ligeiros são três quartos dos acidentes

São as conclusões que se retiram do mais recente relatório de sinistralidade e fiscalização rodoviária da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) nos primeiros dez meses do ano.

Entre Janeiro e Outubro, foram registados 21.337 acidentes com vítimas, representando os veículos ligeiros (74,4%) a "fatia de leão" dos sinistros.

Os óbitos ascenderam a 336 no local do sinistro ou durante o transporte até à unidade de saúde, assim como 1.518 feridos graves e 25.031 feridos ligeiros.

Estes números reflectem, de acordo com a ANSR, uma melhoria significativa nos principais indicadores de sinistralidade rodoviária em relação ao ano passado.



São menos 8098 acidentes com vítimas (-27,3%), menos 61 vítimas mortais (-15,4%), menos 436 feridos graves (-22,3%), e menos 10 904 feridos leves (-30,3%).

Colisões e despistes mais comuns

A colisão mantém-se como a causa de acidente mais frequente, mas são os despistes (+46,7%) que provocam mais vítimas mortais.

Mesmo assim, os números de mortos baixaram 13,7% e os de feridos graves desceram 16,6%. Menos 1,8% de vítimas mortais e menos 41,1% de feridos graves referem-se a atropelamentos.

De assinalar que a maioria dos 21.337 acidentes com vítimas aconteceram em arruamentos (62,7%). As vítimas mortais representam 34,5% do total, enquanto os feridos graves ascendem a 43,3% e os feridos ligeiros a 60,8%.

Ainda segundo o relatório da ANSR, 95,6 milhões de viaturas foram fiscalizadas entre Janeiro e Outubro, o que corresponde a uma subida de 27,2% na actividade de fiscalização em relação ao mesmo período de 2019.

O aumento está directamente relacionado com a instalação de mais sistemas de radar: +32% da rede SINCRO da ANSR e +37,4% da PML.

As acções de fiscalização detectaram mais de um milhão de infracções (-2,7% em relação a 2019), sendo o excesso de velocidade (63,2%) a contra-ordenação mais comum.

