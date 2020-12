Romain Grosjean, piloto da Haas, sofreu este domingo, no Grande Prémio do Bahrain em Fórmula 1, um aparatoso acidente que partiu o seu monolugar a meio, acabando por se incendiar.O piloto francês, protegido pelo Halo do seu carro, conseguiu soltar e escapou das chamas, sofrendo apenas queimaduras nas mãos e nos tornozelos. Grosjean foi internado no hospital mas deve receber alta já esta terça-feira.