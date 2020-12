Insólito: cão engata marcha-atrás de carrinha e provoca acidente

Um acidente provocado por um cão? Não é tão raro como possa parecer, mas quando ele acontece com o canídeo dentro do carro, a história é mais surreal.

É a própria polícia canadiana de Grenville a relatar a ocorrência. O condutor de uma carrinha estacionou na berma da estrada para desentorpecer as pernas e deixou o motor ligado.

Eis que o cão, talvez zangado por não acompanhar o dono, começa aos saltos lá dentro e, sem querer, engata a marcha-atrás.

O condutor ainda tenta pará-la mas nada feito. A carrinha já tinha ganhado velocidade e acabou por resvalar para dentro de uma vala.

O cão saiu são e salvo do acidente mas o mesmo não se poderá dizer do dono, que acabou por ficar com ferimentos ligeiros quando tentava parar o veículo.

