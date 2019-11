À prova de choque! Lego "brinca" com Tesla CyberTruck

Continuam as reacções ao "semi-fiasco" que foi a apresentação da CyberTruck da Tesla há menos de uma semana. Agora foi a Lego a invadir as redes sociais com a sua "visão" sobre a pickup do futuro; e não o fez por menos!

A marca dinamarquesa publicou uma fotografia com uma pequena peça de lego sobre quatro rodas, acompanhada do comentário: "A evolução da pickup está aqui. Garantidamente à prova de choque!".

Recorde-se que Elon Musk foi obrigado a "engolir" as suas palavras quando afirmou que os vidros da carrinha eram inquebráveis. Uma pesada bola de aço fez questão de provar o contrário.

Não se conhece ainda uma reacção por parte da Tesla, mas a brincadeira apenas vem reforçar o impacto mediático que a CyberTruck tem tido. De acordo com Elon Musk, já foram feitas mais de 250 mil pré-encomendas da carrinha!

