Cyberquad: Tesla também lançou Moto 4 eléctrica

Os holofotes estão todos na Tesla Cybertruck, a "pick-up" eléctrica que a Tesla apresentou recentemente em Los Angeles, mas essa não é a única novidade no catálogo da marca californiana, já que Elon Musk confirmou que a Moto 4 que apareceu na apresentação também estará à venda.

Este quadriciclo será um acessório da Tesla Cybertruck e encaixa na perfeição na caixa traseira da "pick-up" norte-americana.

Denominado Cyberquad (pelo menos é assim que tem sido chamado…), este todo-o-terreno eléctrico tem capacidade para dois passageiros e poderá vir a ser vendido em separado no futuro. Pelo menos é isso que sugere o "tweet" de Elon Musk, que escreveu: "O ATV eléctrico para duas pessoas da Tesla virá primeiro como um opcional do Cybertruck".

Tesla 2 person electric ATV will come at first as an option for Cybertruck