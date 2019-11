Novo Ferrari Roma: 620 cv de potência para celebrar 'La Dolce Vita'

O Aston Martin Vantage e o Mercedes-AMG GT que se cuidem. O Ferrari Roma está prestes a chegar para lutar de peito aberto na estrada com estes rivais directos.

Revelado esta quarta-feira à noite na sede do construtor italiano, em Maranello, o novo GT Coupé 2+2, com motor à frente e tracção traseira, é o quinto modelo apresentado este ano pela insígnia do cavallino rampante.

São 620 cv de potência e 760 Nm de binário o que o motor V8 biturbo de 3.9 litros coloca na estrada, através da mesma caixa DCT de oito velocidades com dupla embraiagem que já equipa o Ferrari SF90 Stradale.

Resultado? Apenas 3,4 segundos para chegar dos 0 aos 100 km/hora (9,3 segundos se quiser bater os 200 km/hora) e uma velocidade máxima que deverá ultrapassar os 320 km/hora.

É verdade que a Ferrari não deu muitos pormenores técnicos sobre o propulsor do novo Roma mas assegura que irá oferecer aos seus condutores "a delicadeza e o refinamento que actualizam o conceito La Dolce Vita."

Intimamente ligado ao Ferrari Portofino na sua estética, o novo modelo apresenta-se com um capô "interminável" para guardar o motor que impulsiona as rodas traseiras, rematado com uma grelha em negrito inspirada nos modelos das décadas de 50 e 60.

Uma traseira inclinada ao melhor estilo coupé, com a janela a complementar de forma perfeita a linha do tejadilho iniciada no enorme pára-brisas, comprovam ainda mais a elegância das suas linhas.

Os farolins quádruplos fazem também uma ligação perfeita com os escapes duplos, enquanto uma asa traseira, perfeitamente integrada na porta da bagageira, é activada automaticamente a alta velocidade para melhorar o aerodinamismo do super carro.

O construtor italiano sublinha ainda que redesenhou por completo o sistema de escape para incorporar um filtro de partículas de gasolina e aprimorar o som que dele é expelido.

Dentro do habitáculo, destaca-se de imediato o novo volante com todas as configurações nele integrados para o condutor não tirar os olhos da estrada.

Um ecrã de 16 polegadas fornece todas as informações de que o piloto precisa sobre o comportamento do super carro, complementado por um ecrã de infotenimento de 8,4 colocado ao centro.

Entretanto, as imagens disponibilizadas pela Ferrari têm sido reforçadas pelos fotografias tiradas pelos convidados na estreia do Roma que já pululam no Instagram, como poderá apreciar na nossa fotogaleria.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?